Suriyeli askerlerin yayınladığı videodaki İsrail karşıtı sloganlar İsrail güvenlik birimleri içerisinde endişeye yol açtı. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, sosyal medya hesabından Suriyeli askerlerin videosunu "Savaş kaçınılmaz" ifadesiyle paylaştı.
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud mensubu Chikli, X sosyal medya hesabından, Suriye'de rejimin devrilmesinin ilk yılı kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde Suriye askerlerinin Gazze'ye destek sloganları attığı videoyu paylaştı.
Suriye, Tel Aviv yönetimi için herhangi bir tehdit oluşturan eylemde bulunmamasına rağmen, İsrail ordusu, neredeyse her gün Suriye'nin güneyindeki işgalini, bu ülkeye yönelik saldırılarını ve ihlallerini sürdürüyor.
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde ateş açarak 2 sivili yaralamıştı.
Şam kırsalındaki Beyt Cin köyünü hedef alan İsrail saldırısında 28 Kasım'da 13 Suriyeli hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.