Suriyeli askerler İsrail'de endişeye yol açtı: Siyonist bakandan tehdit

23:569/12/2025, mardi
G: 9/12/2025, mardi
AA
İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli
İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli

Suriyeli askerlerin yayınladığı videodaki İsrail karşıtı sloganlar İsrail güvenlik birimleri içerisinde endişeye yol açtı. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, sosyal medya hesabından Suriyeli askerlerin videosunu "Savaş kaçınılmaz" ifadesiyle paylaştı.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, İsrail ordusunun Suriye'deki saldırıları ve ihlalleri sürerken,
"Suriye ile savaşmalarının kaçınılmaz"
olduğunu savundu.

Suriyeli askerlerin, Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünde İsrail karşıtı sloganlar attığı video İsrail güvenlik birimleri içinde endişeye yol açtı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud mensubu Chikli, X sosyal medya hesabından, Suriye'de rejimin devrilmesinin ilk yılı kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde Suriye askerlerinin Gazze'ye destek sloganları attığı videoyu paylaştı.

Suriye'ye yönelik saldırıları ve ihlallerini sürdüren İsrail'in Diaspora Bakanı Chikli, videoyu alıntılayıp
"Savaş kaçınılmaz."
ifadesini kullandı.
İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, Suriye askerlerinin İsrail karşıtı slogan attığı ve İsrail'i
"düşman"
olarak tanımladığı videoların İsrail güvenlik teşkilatı içinde üst düzey görevlilerin katılımıyla ele alındığı belirtildi.
Haberde,
"İsrail'in Suriye yönetimine güçlü mesajlar göndermek ve söz konusu videoları kınamasını talep etmek de dahil olmak üzere çeşitli adımlar atmasının beklendiği"
ifade edildi.

İsrail güvenlik birimlerini endişelendiren video

İsrailli güvenlik yetkililerinin
"Suriye yönetimine şüpheyle ve güvensizlikle yaklaşıyoruz."
dediği aktarıldı.
İsrail güvenlik birimlerini endişelendiren videolarda Suriyeli askerlerin
"Gazze, Gazze, zaferin ve kararlılığın simgesi"
ve
"Düşmanım, kanından mühimmat yapmak ve nehirleri kanınla doldurmak için sana geldim"
şeklinde sloganlar attığı görülüyor.

Suriye, Tel Aviv yönetimi için herhangi bir tehdit oluşturan eylemde bulunmamasına rağmen, İsrail ordusu, neredeyse her gün Suriye'nin güneyindeki işgalini, bu ülkeye yönelik saldırılarını ve ihlallerini sürdürüyor.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde ateş açarak 2 sivili yaralamıştı.

Şam kırsalındaki Beyt Cin köyünü hedef alan İsrail saldırısında 28 Kasım'da 13 Suriyeli hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.



