İsrail ordusu askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

İsrail ordusunun, gece şiddetini artırması beklenen fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdiği duyuruldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir fırtına nedeniyle alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin talimat yayımladı.

Talimata göre, çarşamba akşam 20.00'den (TSİ 21.00) cuma sabah saat 06.00'ya (TSİ 07.00) kadar İsrail ordu mensuplarının üslerden evlerine gitmelerinin yasak olduğu belirtildi.