İsrail ordusu askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

22:1910/12/2025, Çarşamba
AA
Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir
Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, şiddetini arttırması beklenen fırtına nedeniyle İsrail ordusuna çeşitli yasaklar ve kısıtlamalar içeren talimat yayınladı. Talimatta, ordu mensuplarının üslerden evlerine gitmelerinin yasak olduğu da belirtildi.

İsrail ordusunun, gece şiddetini artırması beklenen fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdiği duyuruldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir fırtına nedeniyle alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin talimat yayımladı.

Talimata göre, çarşamba akşam 20.00'den (TSİ 21.00) cuma sabah saat 06.00'ya (TSİ 07.00) kadar İsrail ordu mensuplarının üslerden evlerine gitmelerinin yasak olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun şiddetini artırması beklenen fırtına nedeniyle yaya ve araçlı eğitimleri de yasakladığı aktarıldı.

"Byron fırtınası"
nedeniyle gece saatleri itibarıyla başlayan şiddetli yağış ve rüzgar çeşitli bölgeleri etkisi altına aldı.

Yunan hava yolu şirketi Aegean'a ait, Yunanistan'dan İsrail'e giden bir yolcu uçağı, hava koşulları nedeniyle Lübnan hava sahasına yönlendirildi.

Özellikle kuzey bölgesindeki yerleşimlerde sel nedeniyle arabalar sular altında kalırken Bnei Brak şehrinde bir ağaca düşen yıldırım yangına neden oldu.

İsrail'in güneyinde Eilat yakınlarındaki Beer Ora bölgesinde ise 90 numaralı otoyol şiddetli yağış nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Fırtınanın şiddetini artıracağı, sel baskınlarına ve yer yer saatte 90 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgara neden olacağı belirtildi.



