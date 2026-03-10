Kayıp vatandaş donmak üzereyken Hasköy dağlarında bulundu

Mutki ilçesi İkizler köyü Çukurca mezrasından dün öğle saatlerinde ayrılan Mesut Yaşar’dan bir daha haber alınamadı. En son Mutki-Hasköy yolu güzergahında Hasköy istikametine doğru gittiği görülen Yaşar için yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri, jandarma ve köy korucularının katılımıyla yapılan çalışmalar sonucu Yaşar, yaklaşık 23 saat sonra Hasköy kırsalındaki dağlık alanda donmak üzereyken bulundu.