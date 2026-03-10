Yeni Şafak
Kayıp vatandaş donmak üzereyken Hasköy dağlarında bulundu

Kayıp vatandaş donmak üzereyken Hasköy dağlarında bulundu

15:1010/03/2026, Salı
Bitlis’in Mutki ilçesinde kaybolan zihinsel engelli bir vatandaş yaklaşık 23 saat sonra Hasköy kırsalındaki dağlık alanda donmak üzereyken bulundu.

Mutki ilçesi İkizler köyü Çukurca mezrasından dün öğle saatlerinde ayrılan Mesut Yaşar’dan bir daha haber alınamadı. En son Mutki-Hasköy yolu güzergahında Hasköy istikametine doğru gittiği görülen Yaşar için yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri, jandarma ve köy korucularının katılımıyla yapılan çalışmalar sonucu Yaşar, yaklaşık 23 saat sonra Hasköy kırsalındaki dağlık alanda donmak üzereyken bulundu.

Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Yaşar, sağlık kontrolü için güvenli bölgeye götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.




