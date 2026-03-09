Yeni Şafak
Babası hastanede tedavi olurken kaybolan çocuk için ekipler seferber oldu

23:569/03/2026, الإثنين
G: 9/03/2026, الإثنين
IHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte hastaneye giden 5 yaşındaki çocuk bir anda ortadan kayboldu. Polis ve jandarma ekipleri tarafından hastaneden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan çocuk ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Hasan E. (40) rahatsızlığı nedeniyle 5 yaşındaki oğlu İ.E. ile birlikte hastaneye gitti. Baba tedavi olduğu sırada hastaneden çıkan küçük çocuk kayboldu. Bir süre çocuğuna ulaşamayan baba, durumu hastanede görevli polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hastane çevresinde arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucu küçük çocuk hastaneden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sağlık durumu iyi olan çocuk, hastaneye getirilerek babasına teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan baba, oğluna sarılarak duygusal anlar yaşadı. 

 Baba, oğlunu bulan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

#Bursa
#Kayıp
#Çocuk
#Baba
