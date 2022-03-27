Gündem Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmakın kenarında bulundu
KIRŞEHİR

Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu

Kırşehir’de aileleri tarafından haber alınamayan gençleri arama çalışmaları devam ederken, Şeyma Demir’in cansız bedeni Kızılırmak kenarında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kırşehir haberleri: Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak’ın kenarında bulundu
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kırşehir'de Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (28) geçtiğimiz gün 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir’e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi.

19 gündür aranıyordu: Cansız bedeni bulundu
GÜNDEM
19 gündür aranıyordu: Cansız bedeni bulundu

Dün akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kortullu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kenarında arama yaptı. Gece boyu süren arama çalışmalarında kayıp gençlerden Şeyma Demir’in cansız bedeni ırmak kenarında bulundu.

Jandarma ekiplerinin bölgede geniş çaplı arama çalışması devam ediyor. Öte yandan olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

1 haftadır aranıyordu: Ölü bulundu
GÜNDEM
1 haftadır aranıyordu: Ölü bulundu

İstanbulda tedirgin eden görüntü

İstanbul'da tedirgin eden görüntü

Küçükçekmece Gölü'nde sular çekildi.
Su altı kameraları kaydetti

Su altı kameraları kaydetti

​Marmara Denizi'nde büyük korku yaşatmıştı.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kimlik kartı ile ödeme sistemi geliyor

Tek dokunuşla nüfus işlemleri halledilebiliyor.

“Ben buna görev ihmali diyorum."

​Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi.

​Katar'dan Rus gazı açıklaması.

​Kremlin'den Biden'a sert yanıt.

​Zelenski yeterli mühimmatın olmadığını açıkladı.

​Irak Türkmen Cephesi'nden Kerkük açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.