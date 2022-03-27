Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu

Çengel boynuzlu dağ keçileri için Kaçkarlara helikopterle 45 ton yem bırakıldı

Rize'de kar kalınlığının yaban hayatını olumsuz etkileyecek boyuta ulaşması nedeniyle, bölgede heliski (helikopterli kayak) faaliyeti yapan helikopterle Kaçkar Dağlarına yem taşındı.



Bölgede etkili olan yağış nedeniyle Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Yağışın ardından bölgedeki yaylalara ve tabiat parklarına Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri yem ulaştırmada güçlük yaşadı.



Zorlu kış şartları nedeniyle yeterince beslenemedikleri düşünülen çengel boynuzlu dağ keçilerine mısır ve buğday götürmek için, bölgede bulunan Turkey-Ayder Heliski ekibinden destek istendi.

Desteğin sağlanması ile Kaçkarlarda 3 bin rakımın üzerindeki bölgelere helikopterle yem taşınması, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.



DKMP 12. Bölge Müdür Yardımcısı Miktat Özyanık'ın da yer aldığı 4 kişilik ekip, helikopterle bölgeye getirilen yemleri belli bir süre sırtlarında taşıyarak yaban hayvanlarının yaşam alanına bıraktı.