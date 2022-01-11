Gündem Marketten aldığı tavuk bozuk çıktı, muhatap bulamıyor Yetkililerin davranışı pes dedirtti
KIRŞEHİR

Marketten aldığı tavuk bozuk çıktı, muhatap bulamıyor: Yetkililerin davranışı 'pes' dedirtti

Kırşehir’de evinin yüz metre ilerisinde bulunan marketten aldığı ayıplı malı değiştirmek için değişim için fişiyle markete giden müşteriye yetkililerin davranış şekilleri 'pes' dedirtti.

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Haber Merkezi İHA
Kırşehir haberleri: Marketten aldığı tavuk bozuk çıktı, muhatap bulamıyor
Ramazan Göztak, adlı vatandaşın bozuk olduğunu söylediği tavuklar.

Kırşehir’de yaşayan Ramazan Göztak, ikametinin yakınlarında bulunan bir marketten tavuk aldı. Aldığı tavukları evine bıraktıktan kısa bir süre sonra ise eşi telefon ederek alınan 2 tavuktan birinin koktuğunu söyledi. Bunun üzerine tavukları aldığı fişleriyle birlikte markete giden Göztak, hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştığını anlattı.

Göztak, "Akşam saatlerinde marketten gelerek tavukları aldım, dolaba koydum. Eşim beni aradı ve tavuğun birinin koktuğunu söyledi. Aldığım ürünün fişini de teslim etmeme rağmen bana, 'Dolaba koymamışsın, biz nereden bilelim' gibi bahaneler ürettiler" dedi.

"Sorumlu ve yetkili yok"

Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini çağırarak tutanak da tutturan Göztak, sorumluların sorumsuz davranmasının kendisini yıprattığını belirtti.

Kendisinin market yetkilisi ile görüşmek istediğini aktaran ama görüşme imkanı bulamayan müşteriye market çalışanları sorumlu şube müdürü ile görüşerek 'bildiğini yapsın' diyor demesi üzerine Göztak, "Market çalışanları telefonla Şube Müdürü ile görüştükten sona bana 'ne biliyorsa onu yapsın' söylemi oldu. Ben de ne biliyorsam onu yapacağım. İlk kez sorumsuz insanlarla karşılaşıyorum. Sorumlu ve yetkili yok, karşımda ayıplı malla ilgili yetkili birini bulamıyorum" diye konuştu.

Yaşanan sorumsuzluk karşısında Ramazan Göztak, aldığı tutanak ve ürünlerle birlikte Tarım Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tüketici Hakları yetkililerine suç duyurusunda bulundu.

Markette gıda terörü: Dondurma dolabını açan ekipler gözlerine inanamadı
FOTOĞRAF 13
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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dogankent Mahallesi'nde bir marketin son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ve kıyma sattığı ihbarı üzerine harekete geçen Adana Kasaplar Odası, Yüreğir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle markete baskın yaptı.
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Market içerisindeki dondurma dolabını açan ekipler, tarihi geçmiş ve bozulmuş kilolarca tavuk, et ve kıymayla karşılaştı.
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Tek tek ürünlerin tarihlerini kontrol eden ekipler, tamamının tarihinin geçtiğini ve üzerinde etiket olmayan onlarca kıymanın ise bozuk olduğunu tespit etti.
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Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine yaklaşık 250 kilogram ete, imha edilmek üzere el konuldu.
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Yabancı uyruklu iş yeri sahibi Abdulaziz Safiye’ye, tarihi geçen ürün satmak ve etiketsiz et sattığı için 7 bin 250 lira para cezası kesildi.
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Bu sırada hijyen kurallarını hiçe sayan iş yeri sahibinin rahat tavırları ise dikkat çekti.
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Öte yandan markette bulunan ürünlerin hijyen kurallarına aykırı olduğu ve bir dolabın üzerinde açık vaziyette baklava satışı yapıldığı da gözlendi.
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Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
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Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
Title
Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
Title
Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
Title
Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
Title
Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
Markette gıda terörü: Dondurma dolabını açan ekipler gözlerine inanamadı
Adana Kasaplar Odası'na gelen bir ihbar üzerine Yüreğir ilçesindeki bir markete baskın düzenlendi. Zabıtayla birlikte işyerinde yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulduğu belirlenen, satışa hazır vaziyetteki 250 kilo et ve tavuğa el konuldu. Tarihi geçen ve üzerinde etiket bulunmayan et ve tavuklar, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince götürülerek imha edildi. İş yerine ise tarihi geçen ürün satmak ve etiketsiz et sattığı için 7 bin 250 lira para cezası kesildi.


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