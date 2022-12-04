Gündem Kırşehirde evinde yangın çıkan 101 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
KIRŞEHİR

Kırşehir'de evinde yangın çıkan 101 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yalnız yaşayan 101 yaşındaki yaşlı kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Makbule Uzunay'a ait Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla yangın büyüdü. Yangının ardından evde kontrol yapan ekipler, Uzunay'ın cansız bedenini buldu.

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Haber Merkezi AA
Kırşehirde evinde yangın çıkan 101 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kırşehir

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yalnız yaşayan 101 yaşındaki yaşlı kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Makbule Uzunay'a ait Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla yangın büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Kaman Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangının ardından evde kontrol yapan ekipler, Uzunay'ın cansız bedenini buldu.

Cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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