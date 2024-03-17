Kırşehir'de feci kaza: Yolcu otobüsü yan yattı! 15 kişi yaralandı

Bartın'da seyir halindeki yolcu otobüsü, motor bölümünde tutuşarak alev alev yaydı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen ucuz cep telefonu kamerasıyla birlikte bulunurken, otobüste bulunan 13 yolcu ise çağrılan başka bir otobüsle yola devam etti.