Kırşehir’de kaya tuzu kavgasında kan aktı: Bir ölü

Edinilen bilgiye göre, Tosunburnu köyünde mandıra işi ile uğraşan Hüseyin K. (54), hayvanlarına kaya tuzu almak istedi. Kaya tuzu işletmecisi Hacı T. (26) kamyonla mandıraya geldi. İddiaya göre Hüseyin K. ile Hacı T. arasında ton farkından dolayı tartışma çıktı. Tartışma esnasında Hüseyin K., tabancayla Hacı T.’yi vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Hacı T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerince Hüseyin K. gözaltına alındı. Hacı T.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.