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Kırşehir’de kaya tuzu kavgasında kan aktı: Bir ölü

Kırşehir'de hayvanlarına kaya tuzu almak isteyen mandıra sahibi ile işletmeci arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında silahını çeken mandıra sahibi, kaya tuzu işletmecisini vurdu. 26 yaşındaki işletme sahibi olay yerinde hayatını kaybetti.

Semih Bozkuş
19:31 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Silahlı kavga (Arşiv)

Silahlı kavga (Arşiv)

Kırşehir’de kaya tuzu nedeniyle çıkan kavgada kan aktı. Kavgada tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Tosunburnu köyünde mandıra işi ile uğraşan Hüseyin K. (54), hayvanlarına kaya tuzu almak istedi. Kaya tuzu işletmecisi Hacı T. (26) kamyonla mandıraya geldi. İddiaya göre Hüseyin K. ile Hacı T. arasında ton farkından dolayı tartışma çıktı. Tartışma esnasında Hüseyin K., tabancayla Hacı T.’yi vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Hacı T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerince Hüseyin K. gözaltına alındı. Hacı T.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavgada hayatını kaybeden Hacı T.


#Kırşehir
#Kaya Tuzu
#Kavga
29 dakika önce
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