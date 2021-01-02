Gündem Kırşehirde korkunç olay Kayıp genç ve kız arkadaşını öldürüp gömmüşler
KIRŞEHİR

Kırşehir'de korkunç olay: Kayıp genç ve kız arkadaşını öldürüp gömmüşler

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş bulundu.

Haber Merkezi AA
Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşıyla öldürülmüş bulundu.
Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşıyla öldürülmüş bulundu.

İlçe merkezinde yaşayan O.Ç'nin (25) ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin (24) Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.

İHA
Osman Ç.’den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu.
  • Ekipler, Dağbaşı mevkisinde O.Ç. ve V.İ'yi, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu.

AA
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç.’nin en son Kaman ilçesine bağlı Bayramözü köyünde olduğunu tespit etti.

Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.

AA
Köyde geniş çapta arama yapan ekipler, Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.’yi (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak buldu.

Malatya'da feci olay: Uyuşturucu bağımlısı adam eşini başından vurarak öldürdü
GÜNDEM
Malatya'da feci olay: Uyuşturucu bağımlısı adam eşini başından vurarak öldürdü

Maltepe'de vahşet: Öğretim görevlisi kadın eski sevgilisi tarafından yakılarak öldrüldü
GÜNDEM
Maltepe'de vahşet: Öğretim görevlisi kadın eski sevgilisi tarafından yakılarak öldrüldü

Etli ekmek siparişi verilerek öldürülen Ahmet'in babası: Katiller için en ağır ceza verilsin
GÜNDEM
Etli ekmek siparişi verilerek öldürülen Ahmet'in babası: Katiller için en ağır ceza verilsin
Abone Ol Google News
Akılalmaz ihmal

Akılalmaz ihmal

​Arnavutköy'de benzinlik çalışanı feci şekilde yaralandı.
Hem kar hem deniz keyfi

Hem kar hem deniz keyfi

​Marmara Bölgesi iki mevsimi aynı anda yaşıyor.
Sadece iki kişininbareti elinde

​Algı için başörtülü kadınların güvenliği hiçe sayıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kömürhan Köprüsü açılış töreninde muhalefeti eleştirdi.
Futbol oynaması <br>mümkün mü?

Futbol oynaması
mümkün mü?

Omar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama.
Türkiye'nin<br>merak ettiği ev

Türkiye'nin
merak ettiği ev

​Görüşme ve ziyarete kapalıdır: Jandarma ekipleri nöbet tutuyor.

Tedbirleri artırmak durumundayız

Tedbirleri artırmak durumundayız

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan mutasyonlu virüs açıklaması.
Çilem'in bitmeyen çilesi

Çilem'in bitmeyen çilesi

​Yanlış antibiyotik kullanımı hayatını kararttı.
Geçmişleri neyse bugünleri de o

Geçmişleri neyse bugünleri de o

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye 'başörtü' tepkisi.
Ortaköy'de<br>korku dolu anlar

Ortaköy'de
korku dolu anlar

Denize düşen turistin hayatını özel harekat kurtardı.
Yatacak yerimiz de<br>verecek cevabımız da var

Yatacak yerimiz de
verecek cevabımız da var

S​ağlık Bakanı Koca'dan acil durum hastanelerine ilişkin açıklama.

Tekbirlerle karşılandı

Tekbirlerle karşılandı

Ayasofya'da Erdoğan'ı gören cemaatin heyecanı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.