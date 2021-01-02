Kırşehir'de korkunç olay: Kayıp genç ve kız arkadaşını öldürüp gömmüşler

İlçe merkezinde yaşayan O.Ç'nin (25) ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin (24) Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.
- Ekipler, Dağbaşı mevkisinde O.Ç. ve V.İ'yi, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu.
Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.
Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.