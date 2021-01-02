Kırşehir'de korkunç olay: Kayıp genç ve kız arkadaşını öldürüp gömmüşler

Dünya

104 yıldır süren işgale direnen Kudüs için 2020, yüzyılın en ağır yılı oldu. Koronavirüsü bahane eden işgal rejimi, baskın, yıkım, tutuklama ve cezaların şiddetini artırarak, Kudüslüler için hayatı yaşanmaz hale getirdi. Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasımız Koruma ve Yaşatma Derneği) “Koronavirüs Gölgesinde 2020 Kudüs Raporu” başlığı ile işgal rejiminin Kudüslüler üzerinde uyguladığı hak ihlalleri, baskın, yıkım ve tutuklamalar ile derneğin yıl boyunca Kudüs’te yaptığı faaliyetleri içeren rapor yayınladı.