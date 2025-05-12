Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırşehir
Kırşehir'de sigorta çetesi çökertildi: 3 kişi tutuklandı

Kırşehir'de sigorta çetesi çökertildi: 3 kişi tutuklandı

15:4112/05/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
C.D., H.K. ve İ.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
C.D., H.K. ve İ.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir ve Gaziantep'te organize dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada kentteki bir iş yeri aracılığıyla araç sigortası işlemi yaptırmak isteyen vatandaşların banka hesaplarına bilgileri ve rızaları dışında erişildiği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 6 aylık planlı çalışmada şüphelilerin, elde ettikleri bilgilerle şirket yetkilileriyle bağlantılı kişilerin hesaplarına para transferi yaparak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Kırşehir ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk ve 3 adet flash bellek olmak üzere toplam 21 dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve H.Ş. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Ö.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. C.D., H.K. ve İ.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada; vatandaşları dijital dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.



#kırşehir
#tutuklama
#sigorta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?