Gündem Kırşehirde trafik kazası 5 yaralı
KIRŞEHİR

Kırşehir-Kayseri yolunda trafik kazası: 5 yaralı

Kırşehir’de trafik kazası: 5 yaralı

Kırşehir-Kayseri yolu Hacı Bektaş kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Haber Merkezi IHA
Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırşehir-Kayseri yolu Hacı Bektaş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki 71 AH 486 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte M.Ş., B.Ş.,Y.Ş., ve S.K., yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Mucur İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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