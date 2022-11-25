Gündem Kırşehirde uyuşturucu operasyonu 4 kişi gözaltına alındı
KIRŞEHİR

Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Kırşehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
Kırşehir

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak’ suçu çerçevesinde kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli 4 şahısta yapılan aramalarda 162 adet sentetik ecza, 10 adet hap ve 5,80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. F.D., Ö.F.A., A.T. ve H.C.A. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu suçları ile mücadelenin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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