Gündem Kırşehirde vahşetin ardından gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı
KIRŞEHİR

Kırşehir’de vahşetin ardından gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

Kırşehir’de vahşetin ardından gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

Kırşehir’de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftin ölümüyle ilgili aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi adli mercilerce tutuklandı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme çıkışı, Vildan İ.’nin annesi "ben yapmadım, pişmanım" dedi.

Haber Merkezi İHA
Kırşehir'de 2 genç dağlık alanda gömülü halde bulunmuştu.
Kırşehir'de 2 genç dağlık alanda gömülü halde bulunmuştu.

Kaman ilçesi Bayramözü köyünde meydana gelen olayda, Osman Ç.’den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Osman Ç. ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Vildan İ.’yi (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak buldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili aynı aileden H.İ., R.İ., R.İ., V.İ., K.İ., H.S., M.S. ve B.İ.’yi gözaltına aldı.

DHA
Tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.

8 kişi tutuklandı

Gözaltındaki 8 kişi, jandarma ekiplerinin soruşturmasını tamamlamasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme çıkışı, Vildan İ.’nin annesi "ben yapmadım, pişmanım" dedi.


Öte yandan, vahşice katledilen ve çukura gömülen çiftin resmi nikah kıydıkları öğrenildi. Cenazesi defnedilen Osman Ç.’nin babası, "Gelinimizi de defnetmek istedik ancak kimliği değişmediği için teslim etmediler" dedi.

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