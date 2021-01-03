Kırşehir’de vahşetin ardından gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

Ekonomi

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici’den 2020 – 2021 değerlendirmesi

Geride bıraktığımız yılda, herkesin öngörülerinin çok ötesinde, sınırları zorlayan bir salgın süreci ile karşı karşıya kaldık. Fakat bu tür durumlarda önemli olan organize olma kabiliyetidir, biz bu açıdan oldukça yetkin bir insan kaynağına sahibiz. Her şeyden önce çalışanlarımızın ve müşterilerimiz sağlığını korumaya özen göstererek ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde işimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık.