Kırşehir'e yeni yaşam alanı

Cumhuriyet tarihinin de ilk külliyesi olarak bilinen alanda yer alan Ahi Çarşısı ve Zanaatkarlar Çarşısı’nın da yer alıyor olması ticaretin de aynı alanda yapılmasına fırsat sundu. İçerisinde; şadırvan, cami, park, Ahilik Müzesi gibi alanları barındıran külliye şehrin tanıtımı ve gelişimi noktasında da önemli bir rol üstleniyor. Kırşehir'e gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Ahi Evran Camii ve Türbesi, manevi atmosferi yanı sıra ziyaretçilerine yöresel alışveriş imkanı da sunuyor.