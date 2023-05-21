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Kırşehir'e yeni yaşam alanı

Kırşehir'de 1482 yılında, Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahî Evran adına yaptırılan cami ve türbenin 2013 yılında dönemin belediyesi tarafından külliye alanına alınması sonrası yeni bir yaşam alanı ortaya çıktı.

04:00 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kırşehir, Ahî Evran adına yaptırılan cami ve türbe.

Kırşehir, Ahî Evran adına yaptırılan cami ve türbe.

Cumhuriyet tarihinin de ilk külliyesi olarak bilinen alanda yer alan Ahi Çarşısı ve Zanaatkarlar Çarşısı’nın da yer alıyor olması ticaretin de aynı alanda yapılmasına fırsat sundu. İçerisinde; şadırvan, cami, park, Ahilik Müzesi gibi alanları barındıran külliye şehrin tanıtımı ve gelişimi noktasında da önemli bir rol üstleniyor. Kırşehir'e gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Ahi Evran Camii ve Türbesi, manevi atmosferi yanı sıra ziyaretçilerine yöresel alışveriş imkanı da sunuyor.



#Ahilik Teşkilatı
#Ahi Çarşısı
#Zanaatkarlar Çarşısı
25 dakika önce
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