Kırşehir'in tarihi meydanı 500 metreden dron ile görüntülendi

Gündüzü ve gecesiyle Kırşehir'de insanların uğrak yeri haline gelen tarihi alanlar gün batımı ve gün doğumunda da güzel görüntüler oluşturuyor. Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Külliyesi; geçtiğimiz yıl yapılan Ahilik Müzesi'yle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 10 ay önce açılışı yapılan müze alanı yaklaşık 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Kaldırım, peyzaj ve ışıklandırma çalışmalarının ardından yepyeni bir görünüme kavuşan külliye alanı; Ahi Çarşısı, Ahi Külliyesi ve Zanaatçılar Çarşısı'nda bulunan esnafın da geç saatlere kadar iş yerlerini açık tutmasını sağladı. Külliye alanını insanların nefes almak için kullandığını söyleyen Çağlayan Bulduk, "Ahi Evran Külliyesi kurulduktan sonra insanların gün batımı ve gün doğumunda nefes aldıkları yer oldu" dedi.