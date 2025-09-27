Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil inşaat temeline düştü

23:3627/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bir inşaatın temeline düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen otomobilde bulunan dört kişi yaralandı.

Adıyaman’da, inşaat temeline düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 02 AFP 029 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Turgutreis Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir inşaatın temeline düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen otomobilde bulunan Mehmet T., Muhammet Fatih İ., Ramazan Samet Ö. ve Ramazan T. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Adıyaman
#Kaza
#Otomobil
