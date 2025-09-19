Tüm gözler oraya çevrildi: Adıyaman'da 40 odaya girildi, vurulan her kazmada bir parça hazine çıktı

Konuyla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Yaklaşık bir 40-50 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. 119 oda mezarının tespit edildiği alan. Yaklaşık 40 tane oda mezar temizledik şuana kadar. Bu yıl da 8 tane temizledik. Her temizlediğimiz mezar oda ise çok nitelikli bir mimari bezemeye sahip. Milattan sonra 2. yüzyıl ile tarihlenen Turuş Kaya Mezarları günümüzden 1800 yıl önce yapılmış oda mezarlarıdır" dedi.



