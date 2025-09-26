Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman
Yolda yürüdüğü sırada köpeğin saldırısına uğradı

Yolda yürüdüğü sırada köpeğin saldırısına uğradı

00:3926/09/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da 51 yaşındaki vatandaş, yolda yürüdüğü sırada sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi’nde yolda yürüyen E.K. (51), sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralanan E.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Adıyaman
#Köpek
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri 26 Eylül 2025: Bugün cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namaz vakitleri