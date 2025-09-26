Yolda yürüdüğü sırada köpeğin saldırısına uğradı

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi’nde yolda yürüyen E.K. (51), sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralanan E.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.