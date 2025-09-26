Bakan Tekin: Deprem bölgesinde derslik sayısını yüzde 16 artırdık

“Türkiye son 20 yılda eğitim öğretimde hem fiziki altyapı hem teknolojik altyapı hem de akademik içerik açısından rahatladı devrim niteliğinde işler yapıldı. Bugün burada fiziki altyapı ile ilgili Adıyaman özelinde bir rakam vereceğim; bundan 22 yıl önce yani 2002-2003 eğitim öğretim yılında Adıyaman’da 151 bin öğrencimiz vardı. Bugün Adıyaman genelindeki öğrenci sayısı 147 bin, yani öğrenci sayımız azalmış. 151 bin öğrenciye 3 bin 153 derslik eğitim öğretim veriyorduk şu anda inşaatı devam edenler hariç 6 bin 890 dersliğimiz var. Aynı şey öğretmen sayısı için de geçerli 150 bin öğrenciye 5 bin 600 öğretmenle ders anlatıyorduk bugün 147 bin öğrenciye 11 bin 173 öğretmenle eğitim hizmeti veriyoruz"