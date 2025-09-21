MEB’den afet kılavuzu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kılavuza özel kaleme aldığı yazıda, afet ve kriz dönemlerinde en çok etkilenen gruplar arasında yer alan çocuklar ve gençlerin korunmasının öncelikli sorumlulukları arasında bulunduğunu belirtti. Kılavuzda, bakanlıklar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, Türk Kızılayı ve üniversitelerle iş birliği içinde yapılacak çalışmaların ayrıntıları yer alıyor. MEB’in sorumlulukları arasında okul temelli afet yönetim ekiplerinin kurulması, düzenli tatbikatlar, psikolojik ilk yardım uygulamaları ve farkındalık programları bulunuyor.