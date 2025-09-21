Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
MEB’den afet kılavuzu

MEB’den afet kılavuzu

04:0021/09/2025, Pazar
G: 20/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), afet ve acil durumlarda yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir yol haritası hazırladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kılavuza özel kaleme aldığı yazıda, afet ve kriz dönemlerinde en çok etkilenen gruplar arasında yer alan çocuklar ve gençlerin korunmasının öncelikli sorumlulukları arasında bulunduğunu belirtti. Kılavuzda, bakanlıklar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, Türk Kızılayı ve üniversitelerle iş birliği içinde yapılacak çalışmaların ayrıntıları yer alıyor. MEB’in sorumlulukları arasında okul temelli afet yönetim ekiplerinin kurulması, düzenli tatbikatlar, psikolojik ilk yardım uygulamaları ve farkındalık programları bulunuyor.



#MEB
#Afet Yönetimi
#Eğitim
#Okul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Siyonist söylemlere karşı Kudüs’ün gerçek tarihi