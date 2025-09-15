YÖK Başkanı Erol Özvar:"Yükseköğretim sistemimiz 'uluslararası görünürlük kazanan bir model' olarak takdir görüyor"

Özvar, yükseköğretim sisteminde attıkları stratejik adımların sadece sayısal göstergelerle ölçülen bir sonuç değil, aynı zamanda gençlere ve geleceğe yaptıkları yatırımın somut göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yetkinliklerini ve mesleki becerilerini artıracak yenilikçi programlar geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız, ülkemizin yükseköğretimdeki yükselişini daha da üst seviyeye taşımak ve dünya standartlarında bir model olmaya devam etmektir."