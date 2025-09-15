YÖK Başkanı Erol Özvar:"Yükseköğretim sistemimiz 'uluslararası görünürlük kazanan bir model' olarak takdir görüyor"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yetkinliklerini ve mesleki becerilerini artıracak yenilikçi programlar geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız, ülkemizin yükseköğretimdeki yükselişini daha da üst seviyeye taşımak ve dünya standartlarında bir model olmaya devam etmektir" dedi.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'da "Helsingin Sanomat" gazetesinin Jukka Eero Wuorinen imzalı yazısında, Türkiye'de yükseköğretimde son yıllarda atılan stratejik adımlar konu edildi.
Türkiye'de özellikle mesleki ve teknik alanlarda önemli kazanımlar elde edildiğine dikkati çekilen yazıda, ülkede kısa süreli, mesleki ve uygulamalı programların yaygınlaştırıldığı ve giderek artan genç yetişkin nüfusun önemli bir kısmının da bu programlardan mezun olduğu vurgulandı.
Finlandiyalı gençlerin yükseköğrenimi diğer ülkelere göre daha geç yaşta tamamladığı kaydedilen yazıda, şu bilgiler paylaşıldı:
"Tüm dünyanın dikkatini çekiyor"
Yükseköğretim programlarında çok boyutlu dönüşüm süreci yürüttüklerini, bu kapsamda özellikle meslek yüksekokullarında sektörel ihtiyaçlarla uyumlu yeni bir dönem başlattıklarını anlatan Özvar, bu dönüşüm sürecinde beceri açığını kapatmak üzere üniversite-sektör işbirliğini güçlendirme anlayışının bulunduğunu bildirdi.
Özvar, sanayinin ve iş gücü piyasalarının ihtiyaçları çerçevesinde yazılım, yapay zeka ve dijital teknolojiler, dijital beceriler ve yeşil dönüşüm odaklı meslek yüksekokulu programlarını ön plana çıkarmaya devam edeceklerinin altını çizerek, ana hedeflerinden birinin, öğrencilerin yükseköğretimde çağın gerektirdiği yetkinlik ve donanıma sahip olarak yetiştirilmesi olduğunu belirtti.