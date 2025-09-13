Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
KPSS Alan Bilgisi sınavları sabah oturumu yapıldı

KPSS Alan Bilgisi sınavları sabah oturumu yapıldı

13:1613/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Sınavın cumartesi sabah oturumuna 35 bin 4 aday, cumartesi öğleden sonra oturumuna 51 bin 666 aday başvurdu.
Sınavın cumartesi sabah oturumuna 35 bin 4 aday, cumartesi öğleden sonra oturumuna 51 bin 666 aday başvurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi birinci oturumu için adaylara 150 dakika süre verildi. 35 bin 4 kişinin başvurduğu sabah oturumunda, adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu. KPSS Alan Bilgisi birinci oturumu, 30 il ve 35 sınav merkezinde yapıldı.


Alan bilgisi oturumlarına 388'i engelli aday olmak üzere, toplam 127 bin 307 kişi başvurdu.


Sınavlar için 345 bina, 4 bin 538 salon kullanılıyor. Oturumlarda 16 bin 996 kişi, sınav güvenliği için ise 2 bin 377 emniyet personeli sahada görev alıyor.


Alan Bilgisinin hukuk, iktisat, maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu, saat 14.45'te başlayacak.




#Alan Bilgisi
#birinci oturum
#KPSS
#ÖSYM
#Sınav
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK BURS BAŞVURU TARİHİ SON AÇIKLAMALAR: KYK burs/öğrenim kredisi başvurusu ne zaman, hangi tarihte yapılacak?