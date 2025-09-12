YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 130 bini aştı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesinin katkılarıyla hayata geçirilen programların yer aldığı Veri Analizi Okulu, 1 Ekim'de başlayacak ve 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek.

Veri Analizi Okulu'nda, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden alanında uzman akademisyenler, yapay zeka, temel istatistik, panel veri analizi, psikometri, hesaplamalı sosyal bilimler ve dijital beşeri bilimler alanlarında ücretsiz çevrim içi eğitim verecek.

Okul kapsamındaki eğitim programlarında, veri analizi, istatistik ve yapay zeka alanlarındaki kuramsal bilgiler uygulamalı becerilerle bütünleştirildi, teorik altyapının pratik analizlerle desteklendiği bir müfredat esas alındı.

Türkiye'de bilimsel üretkenlik, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve araştırma ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Veri Analizi Okulu ile akademi, kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışının hızlandırılması, küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak yenilikçi çözümler üretilmesi hedefleniyor.

Veri Analizi Okulu programlarına Türkiye'den 133 bin 819, yurt dışından 2 bin 27 kişi başvuru yaptı. Yurt içi başvurularda en fazla ilgi, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'den geldi. Yurt dışından en çok başvuru yapılan ülkeler ise Almanya, KKTC, Azerbaycan, İngiltere ve ABD oldu.

Başvurulardan 87 bin 275'i yapay zeka programına yapılırken, temel istatistik programına 16 bin 335, panel veri analizi programına 12 bin 386, hesaplamalı sosyal bilimler programına 7 bin 690, dijital beşeri bilimler programına 7 bin 18 ve psikometri programına 5 bin 142 kişi başvurdu. Adayların yüzde 50,6'sını erkekler, yüzde 49,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Başvuranların yüzde 52'si aktif olarak ücretli işte çalışanlardan, yüzde 48'i çalışmayanlardan, yüzde 53'ü öğrenciler, yüzde 47'si ise öğrenci olmayan bireylerden oluştu. Öğrencilerin yüzde 64'ünün lisans, yüzde 18'inin yüksek lisans, yüzde 11'inin doktora, yüzde 8'inin ise ön lisans programlarında eğitim aldığı görüldü.

"Yoğun talep, çalışmalarımız için önemli bir yol haritası sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Veri Analizi Okulu'na gösterilen ilginin büyük bir memnuniyet vesilesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan tablo, gerek ülkemizde gerekse yurt dışında veri okuryazarlığına, yapay zekaya ve analitik düşünme becerilerine duyulan ihtiyacın ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Başlattığımız bu programla doğru bir adım attığımızı, toplumsal beklentilere ve gençlerimizin eğitim ihtiyaçlarına karşılık verdiğimizi memnuniyetle görüyoruz. Yoğun talep, bizlere bundan sonraki çalışmalarımız için de önemli bir yol haritası sunuyor.

Sadece veri analizi alanında değil, farklı bilim ve teknoloji disiplinlerinde de benzer eğitim programlarını hayata geçirerek gençlerimizin yetkinliklerini artırmaya devam edeceğiz. Katılım gösteren ve bu heyecana ortak olan herkese teşekkür ediyor, eğitimlerin ülkemiz ve uluslararası akademik camia için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum."







