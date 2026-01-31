Konuşmasın diye avukat yollamışlar

Telefon şifresini de savcılıkla paylaşan Şirin, 2022-2025 yılları arasında Kasım Garipoğlu’nun yanında şoför olarak çalıştığını, gözaltına alınmadan önce de aynı görevi sürdürdüğünü aktardı. Kasım Garipoğlu’nun Yeniköy’deki yalısında yaklaşık iki haftada bir uyuşturucu kullanılan partiler düzenlendiğini ileri süren Şirin, bu partilere çeşitli kişilerin katıldığını ifade etti. Şirin, herhangi bir kişiye uyuşturucu madde temin etmediğini ve uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla yer sağlamadığını savundu.

Şoför olarak görev yaptığı için partilere katılan ve sabaha kadar eğlenen kişilere zaman zaman pizza, çorba gibi yiyecekler götürdüğünü anlatan Şirin, içeride yüksek sesli müzik çaldığını, ortamın karanlık olduğunu ve insanların her köşede bireysel ya da grup halinde vakit geçirdiğini dile getirdi. Şirin ayrıca “Cio” lakaplı bir kişiyi Kasım Garipoğlu’nun yanında sıkça gördüğünü, bu kişiye de herhangi bir şekilde uyuşturucu vermediğini ifade etti. Şirin'in ifadesine göre partilere katılanlar arasında Cihan Şensözlü, Ege Mutaf, Şevval Şahin, Derin Talu, Monkey Project işletmecisi olduğu belirtilen “Charlie”, Merve Taşkın, Zeynep Alkan, Özge Ertöz, Patrizio Ragusin ve Şeyma Subaşı yer aldı.