Konuşmasın diye avukat yollamışlar

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda firari olan Kasım Garipoğlu'nun şoförü Murat Can Şirin, İstanbul Başsavcılığı'nda ek ifade verdi. İfade öncesi Berkay Vatansever isimli bir avukatın yanına geldiğini belirten Şirin, gerçekleri anlatmaması yönünde telkinde bulunan bu kişiyi daha önce tanımadığını söyledi. Şirin, herhangi bir baskıya boyun eğmeden bildiklerini açıkça anlattığını ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, firari Kasım Garipoğlu’nun şoförü Murat Can Şirin’in savcılığa verdiği ek ifadede dikkat çeken iddialar yer aldı. 29 Ocak 2026 tarihinde savcılık makamında ifadeye başlayacağı esnada “Daha önce tanımadığı Avukat Berkay Vatansever’in ifadeye katılmak istediğini, ancak bu kişinin gerçekleri anlatmaması için telkinlerde bulunduğunu” öne sürdü. Şirin, söz konusu avukatın ifadeye katılmasını istemediğini ve devletine güvenerek bildiklerini açık şekilde anlatacağını beyan etti.
3 YILDIR GARİPOĞLU'NUN YANINDAYDI
Telefon şifresini de savcılıkla paylaşan Şirin, 2022-2025 yılları arasında Kasım Garipoğlu’nun yanında şoför olarak çalıştığını, gözaltına alınmadan önce de aynı görevi sürdürdüğünü aktardı. Kasım Garipoğlu’nun Yeniköy’deki yalısında yaklaşık iki haftada bir uyuşturucu kullanılan partiler düzenlendiğini ileri süren Şirin, bu partilere çeşitli kişilerin katıldığını ifade etti. Şirin, herhangi bir kişiye uyuşturucu madde temin etmediğini ve uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla yer sağlamadığını savundu.
EĞLENENLERE YİYECEK GÖTÜRMÜŞ
Şoför olarak görev yaptığı için partilere katılan ve sabaha kadar eğlenen kişilere zaman zaman pizza, çorba gibi yiyecekler götürdüğünü anlatan Şirin, içeride yüksek sesli müzik çaldığını, ortamın karanlık olduğunu ve insanların her köşede bireysel ya da grup halinde vakit geçirdiğini dile getirdi. Şirin ayrıca “Cio” lakaplı bir kişiyi Kasım Garipoğlu’nun yanında sıkça gördüğünü, bu kişiye de herhangi bir şekilde uyuşturucu vermediğini ifade etti. Şirin'in ifadesine göre partilere katılanlar arasında Cihan Şensözlü, Ege Mutaf, Şevval Şahin, Derin Talu, Monkey Project işletmecisi olduğu belirtilen “Charlie”, Merve Taşkın, Zeynep Alkan, Özge Ertöz, Patrizio Ragusin ve Şeyma Subaşı yer aldı.
Savcılığın incelemesi sürüyor
- Şirin, ünlüler ve iş insanlarının sıklıkla gittiği Clup House isimli mekanda uyuşturucu partileri yapıldığına dair duyumları olduğunu dile getirdi. Soruşturma kapsamında Murat Can Şirin’in itirafçı sıfatıyla verdiği ifadede dile getirdiği iddialar doğrultusunda, savcılığın yeni delil ve tanık beyanları üzerinden incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.