Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev aldı

22:5925/03/2026, Çarşamba
Alevler kısa sürede otomobili tamamen sardı.
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından çıkan yangın kısa sürede aracı sardı. Sürücü aracı durdururken, çevredeki kişiler yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde otomobilin motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredeki kişilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde çıktı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Bunun üzerine sürücü otomobilini durdurdu. Çevredeki kişilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, otomobilde ise hasar meydana geldi.



MEB takvimi 2026: Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Resmi tarihler