Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Yangın, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde çıktı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Bunun üzerine sürücü otomobilini durdurdu. Çevredeki kişilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, otomobilde ise hasar meydana geldi.