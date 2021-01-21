Küresel sistemin en üst seviyesinde olacağız

AK Parti’nin Yalova, Kırklareli, Edirne, Sakarya ve Çanakkale 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin ülkenin enerjisini boşa harcamaya çalıştığını belirtti. Erdoğan, özetle şunları söyledi: Vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin ve bu melanetleri ülkenin başına saranların oyunlarını boşa çıkartarak, tuzaklarını bozarak, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını sürdürüyoruz. Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarda kendilerine biçilen roller üzerinde elde etmeye çalışanların, milli irade düşmanlığının sebebi işte budur.

DAHA ÇOK BEKLERLER

Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler, hiç kusura bakmasınlar daha çok beklerler. Yakın tarihimizin en köklü yönetim reformunu yaparak, milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek inşallah bu yolu tamamen kapattık. Milletin gönlüne girmenin yolu onun değerleriyle barışık olmaktan, ona umut vermekten, program ve projeleriyle göz doldurmaktan geçer.

OYNAT 03:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş İl Kongreleri'nde açıklamalarda bulundu. 'Büyük ve güçlü Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız. Yeter ki millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım' şeklinde konuştu.



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HER TÜRLÜ YARIŞA HAZIRIZ

Biz milletin karşısına 18 yıllık hizmet ve eser müktesebatıyla çıkıyoruz. Bununla yetinmiyor, 2023 hedeflerimizle çıkıyoruz, onunla da yetinmiyor 2053 vizyonumuzu, 2071 hayallerimizi konuşuyoruz. İçinden geçtiğimiz şu dönemde, sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye’yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üst seviyesine çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Varsa bizimle bu konularda rekabet edecek birileri, onlarla her türlü yarışa hazırız.

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KENDİ ÇİRKİNLİKLERİYLE BAŞBAŞA BIRAKACAĞIZ

Buna karşılık yalan ve iftira üzerine kurulu anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır. Milletimize saygımız gereği yalanlarını ve iftiralarını ortaya sürerken, asıl gündemimizden asla kopmayacağız. Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlaksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimizin ilk seçimde ağır bir ders vereceğini, Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyor ve buna inanıyoruz. Bunları kendi karanlıklarıyla kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz.

MİLLETİN KARŞISINA DAHA BÜYÜK BİR VİZYONLA ÇIKACAĞIZ

İnşallah 2023 seçimlerinde, milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyonla, çok daha büyük bir heyecanla çıkacağız çünkü biz Cumhur İttifakı’yız, çünkü biz AK Parti’yiz, çünkü biz milletin bağrından çıkmış ve sadece millete borcu olan bir hareketiz. Çünkü biz mazlumların ve mağdurların umudu Türkiye’yiz. İnşallah milletimizle birlikte yazacak daha çok başarı hikayelerimiz var. Siz dava ve yol arkadaşlarımdan bu süreçte daha fazla gayret, çok daha samimi çaba, çok daha büyük fedakarlık bekliyorum” dedi.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüze güç katacak

Tek parti faşizmine özlem duyanlar var

Türkiye’yi yeniden eski kriz, baskı ve sefalet günlerine döndürmenin hesaplarını yapanlara meydanı asla bırakmayacağız diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

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“Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda, elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların alın teri, milyonların emeği ve azmi, milyonların kanı vardır. Aradan bin yıl geçse de hala bize bu vatanı yakıştıramayanlar, çok görenler olduğunu biliyoruz. Bir asır önce milletimizi Çanakkale’de, bu topraklarda izi kalmayacak şekilde silmeye çalışanlara verdiğimiz cevabı hala hazmedemeyenler olduğunu biliyoruz. Rahmetli Menderes’in öncülüğünde geçtiğimiz, milletin değerlerine dayalı çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Ve nihayet AK Parti’nin 18 yıllık iktidarında, Türkiye’yi demokraside ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatanları, kulaklarını tıkayanları, kalplerini karartanları da biliyoruz.”

Hamdolsun aşıda 1 milyonu geçtik

Selamlamanın ardından, Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı hakkında bilgi veren Erdoğan, “Ülkemizde Kovid-19 aşısı yaptıran vatandaşlarımızın sayısı, hamdolsun, 1 milyonu geçti. Bizler için çok kıymetli olan sağlık çalışanlarımızla başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden aşı programımıza inşallah kademeli olarak tüm vatandaşlarımızı dahil edeceğiz. Rabb’imden, önce ölenlerimize rahmet, hastalarımıza şifalar diliyorum. Bu koronavirüs belasından Rabb’im bizleri Ya Hafız ismi şerifi hürmetine muhafaza eylesin. Tam anlamıyla inşallah bundan kurtulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte aşılanmış olsak da olmasak da önlemlere riayet edin. Biliyorsunuz, ‘TAMAM’ diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe ilkelerine riayet edelim. Devlet, millet dayanışmasıyla sabırla kararlılıkla bu zorlu süreci beraberce aşacağımıza inanıyorum” dedi.

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Pandemi nedeniyle 2019 ve 2020 ödül törenleri bir arada yapıldı. 2019 ödüllerine Odunpazarı Modern Müze, Antakya Medeniyetler Korosu, Mimsanat Akademisi, Hisart Canlı Tarih Müzesi ile İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık bulunmuştu. 2020 yılı ödüllerini almaya ise Hisart Canlı Tarih Müzesi, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi ve Mim Sanat Akademisi layık görülmüştü.

Dilini kaybeden her şeyini kaybeder

Cumhurbaşkanı Erdoğan diline sahip çıkmayan milletlerin kökleri kuruyan ağaçlar gibi devrilmeye mahkûm olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri töreninde konuşan Erdoğan, kültürün en önemli taşıyıcısının dil olduğunu belirtti. Peyami Safa’nın ‘Dilini kaybeden millet her şeyini kaybetmiş demektir’ sözünü hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti: Bu acı gerçeğe rağmen dil meselesine yeterinde eğilmiyoruz. Caddelerde dolaştığınız zaman dükkânları, marketleri görünce bakıyorsunuz. Bizim dil nerede? Buralarda bizim diller yok. Bambaşka şeyler var. Bunu kaybettiğimiz anda biz kendimizi kaybetmiş oluruz.

BEN DE ANLAMIYORUM

Günümüzde siyasetten sanata beşeri ilişkilerden eğitime kadar pek çok alanda karşılaşılan sıkıntıların temelinde dil meselesi yer alıyor. Bu sorunu çözmeden, dilimize hak ettiği değeri göstermeden diğer konularda mesafe alamayız. Şayet millet olarak bizim bir kültür davamız varsa öncelikle Türkçeden başlamamız gerekiyor. Diline sahip çıkmayan, dilini zenginleştirmeyen milletler tıpkı kökleri kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgârlar karşısında devrilmeye mahkumdur. Bu vahim tablo son dönemde kullanımı yaygınlaşan sosyal medya dili ve plaza dili ile daha da kötüleşmekte. Ne Türkçeye ne de İngilizceye uyan tuhaf bir dil ortaya çıkmıştır; ben de anlamıyorum.

Millete hizmet bayrak yarışıdır