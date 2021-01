Küresel sistemin en üst seviyesinde olacağız Küresel sistemin en üst seviyesinde olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üst seviyesine çıkarmanın hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, “Varsa bizimle bu konularda rekabet edecek birileri, her tür yarışa hazırız” dedi. AK Parti’nin 5 ildeki kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, Türkiye’yi 18 yılda yatırımlar ve projelerle donatırken milli iradenin üstünlüğüne sahip çıktıklarını söyledi ve milletin desteğine dikkat çekti: Hamdolsun milletimiz de her zorlu mücadelede, 15 Temmuz’da olduğu gibi yanımızda yer alarak, destek ve cesaret vererek her daim vefasını gösterdi.

Haber Merkezi 21 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 21 Ocak 2021, 00:02 Yeni Şafak