Leylekler strese girdi

Göçmen kuşların izlediği 4 büyük rotadan ikisinin birleşme noktasında yer alan Türkiye, leyleklerin iki yarım küre arasındaki uzun göç yollun son duraklarından. 2025 Halkalama Raporu’nda yer alan leylek çalışması, yavrular üzerindeki çevresel stresin popülasyon geleceğini tehdit edebileceğini ortaya koydu. Türkiye Ulusal Halkalama Çalışmaları Raporu’nda öne çıkan başlıklardan biri de leylekler üzerine yürütülen kapsamlı bilimsel araştırma oldu. Sinop’un Saraydüzü ilçesine bağlı Cuma Ovası’nda gerçekleştirilen çalışmada, leylek popülasyonundaki değişimler, göç stratejileri ve özellikle yavrular üzerindeki çevresel stres etkileri mercek altına alındı.





POPÜLASYONLARI TEHDİT ALTINDA

Araştırma kapsamında, yavru leyleklerin gelişim süreçleri ile çevresel koşullar arasındaki ilişki incelendi. Elde edilen bulgular, besin kaynaklarına erişim, habitat kalitesi ve iklim koşulları gibi faktörlerin yavruların hayatta kalma oranı üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Raporda, yavru döneminde maruz kalınan stresin yalnızca bireysel gelişimi değil, uzun vadede popülasyonun sürdürülebilirliğini de etkilediğini gösterdi.





YANLIŞ SULAMA YAVRU ÖLÜMLERİNİ ARTIRIYOR

Çalışmada ayrıca leyleklerin göç stratejilerine ilişkin önemli veriler de elde edildi. Halkalama ve izleme faaliyetleri sayesinde bireylerin göç yolları, konaklama alanları ve davranış kalıpları takip edilirken, bu verilerin koruma politikaları açısından kritik olduğu vurgulandı. Raporda yer alan değerlendirmelere göre, tarımsal faaliyetler, sulak alan kaybı ve insan kaynaklı çevresel baskılar leyleklerin üreme başarısını dolaylı olarak etkiliyor. Bu durum, özellikle yavru ölümlerinde ve gelişim geriliklerinde kendini gösteriyor.





TÜRKİYE EKOSİSTEMİ İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Raporda, leyleklerin Türkiye’deki ekosistem sağlığının önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret edildi. Üreme alanlarının korunması ve çevresel stres faktörlerinin azaltılmasının hayati önemde olduğunu belirtildi.



