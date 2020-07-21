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TOKAT

Meteorolojiden sağanak uyarısı: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarına dikkat

Meteorolojiden sağanak uyarısı: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarına dikkat

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz'in kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

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