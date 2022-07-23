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POLİTİKA

MSB: Pençe-Kilit'in bilançosunu açıkladı

MSB, ''Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Pençe-Kilitin bilançosunu açıkladı
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, ''Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti'' denildi.

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