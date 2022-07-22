MSB: Barış Pınarı'nda iki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz." paylaşımında bulunarak, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/I4tMd5PSX9
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.