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ANKARA

MSB: Barış Pınarı'nda iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: ​Barış Pınarında iki terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz." paylaşımında bulunarak, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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