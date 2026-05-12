Narkotik baskınında binlerce uyuşturucu madde ele geçirildi

Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçuna yönelik bugün, ilçede çalışmalar yürüttü. G.G. (29) isimli şüphelinin iş yeri ve aracında yapılan aramalarda, 1666 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli G.G., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.