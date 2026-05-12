Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Narkotik baskınında binlerce uyuşturucu madde ele geçirildi

Narkotik baskınında binlerce uyuşturucu madde ele geçirildi

00:5312/05/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Operasyonda 1666 sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyonda 1666 sentetik ecza ele geçirildi.

Manisa’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda iş yeri ve araçta yapılan aramalarda 1666 adet sentetik ecza ele geçirildi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuna yönelik yürütülen çalışmada 29 yaşındaki G.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1666 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçuna yönelik bugün, ilçede çalışmalar yürüttü. G.G. (29) isimli şüphelinin iş yeri ve aracında yapılan aramalarda, 1666 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli G.G., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



#Manisa
#Akhisar
#Uyşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hull City Premier Lig’e çıktı mı? Play-off final maçı ne zaman, rakibi kim oldu?