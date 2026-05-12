Narkotik baskınında binlerce uyuşturucu madde ele geçirildi

Manisa’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda iş yeri ve araçta yapılan aramalarda 1666 adet sentetik ecza ele geçirildi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuna yönelik yürütülen çalışmada 29 yaşındaki G.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçuna yönelik bugün, ilçede çalışmalar yürüttü. G.G. (29) isimli şüphelinin iş yeri ve aracında yapılan aramalarda, 1666 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli G.G., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.