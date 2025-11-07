Nice iyiliklere 'Bi Umut' olsun

Trafik kazası sonucu felç kalan ve kimliği belirlenemeyen bir Rus gence on yıl boyunca 'annelik' yapan Gülsüm Kabadayı’nın hikayesini anlatan “Bi Umut”, bugün vizyona girdi. Filmin galası önceki akşam Uniq İstanbul’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Gerçek bir yaşam öyküsünden beyaz perdeye uyarlanan filmin gösteriminde, izleyiciler Gülsüm Kabadayı’nın “iyilik dolu” sahnelerini sık sık alkışlarla keserken, salonda duygu dolu anlar yaşandı. Yapımcılığını Dijital Sanatlar Yapımevi’nin kurucusu Mustafa Uslu’nun üstlendiği film, izleyicilere iyiliği yeniden hatırlatmayı amaçlıyor.

DÜNYAYA BİR UMUT OLSUN

Birçok kez “Yılın Annesi” seçilen Gülsüm Kabadayı, gala gecesinde duygularını şu sözlerle paylaştı: “Rabbim bizi karşılaştırdı, bir anneyi evladıyla buluşturdu. Kalpteki o sevgi ışığını verdi. Ben her zaman vicdanımla hareket ettim. Bizim hikayemiz orada başladı.” Kabadayı, "Bana 'anne' dedi. İnsanlığı, sevgiyi, merhameti, beraber olmayı ve kilitlenmeyi öğretti bize. Tıpkı bir dünya gibi" diye konuştu. Yaşadıklarının film olacağını hiç düşünmediğini ifade eden Kabadayı, Antalya’daki çekimlere de gittiğini kaydederek, "Bütün dünya izlesin. Çocuklarımız, geleceğimiz izlesin ki nice Gülsüm Ana'lar yetişsin, nice Umut'lar olsun. Bir Umut olsun" diye konuştu. Filmin yönetmeni Gökhan Arı, senaryoyu ilk okuduğu andan itibaren derinden etkilendiğini belirterek,

“Hem oyuncular hem ekip olarak filmin duygusundan hiç çıkamadık” ifadelerini kullandı. Gülsüm Kabadayı’nın yakın arkadaşı 'Fatma' karakterine hayat veren Arzum Onan ise “Eminim izleyen herkes unuttuğu insani değerleri yeniden hatırlayacak” dedi. Gülsüm Kabadayı’nın oğlu Mehmet Ali’yi canlandıran Gürberk Polat, “Gülsüm annenin fedakarlığı hepimizin kalbinde yer edecek” derken diğer oğlu Tunahan’ı canlandıran Celal Öztürk ise şunları söyledi: “Bu hikayeyi herkes duymalı, çünkü hepimize insanlığı hatırlatıyor.” Hülya Duyar, Fikret Kuşkan, Hayat Van Eck, Yüsra Geyik, Levent Ülgen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Leon Kemstach ve Bahtiyar Engin’in rol aldığı film, Dijital Sanatlar Yapımevi, Rumble Medya ve NBU Gold A.Ş. yapımcılığında çekildi. “Bi Umut”, bugün tüm Türkiye’de sinemaseverlerle buluşuyor.

HİKAYESİ YURT DIŞINA ULAŞTI

Gülsüm Kabadayı, Antalya’da bir hastanede trafik kazası geçiren ve kimliği belirlenemeyen, felçli bir gence karşılaştı; o gence “Umut” adını verip on yıl boyunca kendi evinde annelik yaptı. Bu güzel hikâye, genç Umut’un çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesiyle sonlandı. Kabadayı’nın bu örnek davranışı, Türkiye’de ve yurt dışında büyük takdir topladı ve hayatı “Bi Umut” adlı filme de ilham kaynağı oldu.











