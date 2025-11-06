'4. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu' Konya Büyükşehir ev sahipliğinde yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan New York Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş, göç olgusunun Hazreti Adem ile başladığını, Hazreti Muhammed ile devam ettiğini dile getirdi.





İnsanların çeşitli nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Güneş, “Balkanlar, değişik göç hareketlerinin merkezi haline gelmiştir. Çünkü Balkanlar, Avrupa ile Asya arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Günümüze baktığımızda ise Balkanlar'da çok ciddi bir şekilde göç olayına şahit oluyoruz. Dolayısıyla göç olayı incelendiğinde insanların bir kimlik ikilemiyle karşı karşıya olduğunu görmekteyiz” ifadelerini kullandı.





Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da üniversite olarak, maariften gelen hassasiyetten dolayı yurt dışı faaliyetlerine çok önem verdiklerini belirterek, “Yurtdışında her gittiğim üniversitede eğer Türkoloji bölümü varsa diyorum ki ‘gönderin öğrencilerinizi Konya’da ağırlayalım.’ Buna talep eden üniversiteler var. Bu sene Yunus Emre Enstitüsü ile organizasyonda bir ittifak sağladık. Konya tanıtılması gerekir. Herkes İstanbul’a geliyor. İstanbul birçok medeniyeti barındırıyor ama en az onun kadar da Konya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Kazılınca altından Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma, Frigya, Hitit ne isterseniz çıkıyor. Milattan önce 8 bin, 9 bin yıla kadar giden bir medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirden bahsediyoruz. Sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.





AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil ise kurum olarak, Türkiye'nin eğitim alanındaki zengin tecrübesini dünyayla paylaşmak, bunu yaparken de zenginleştirmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.





Bu kapsamda bazı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Özdil, “Türk Maarif Ansiklopedisi'ni hazırladık. Bunun yanında yarı akademik diyebileceğimiz Maarif Uluslararası Eğitim Dergisi uzun zamandır yayın hayatına devam ediyor. Bir taraftan da çeşitli akademik iş birlikleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

“TÜRKİYE MAARİF VAKFI OLARAK 64 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYORUZ”

Bu sempozyumda Afrika ile ilgili bir sunumun da olduğunu anlatan Özdil, şunları kaydetti:

“Türkiye Maarif Vakfı olarak 64 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Faaliyetimizin olmadığı bir coğrafyanın kalmadığını ifade edebilirim. 'Balkanlar'da Göç ve Göçün İzleri' paneli meselesi için Konya çok verimli bir toprak. Balkanlar'ın tarihi açısından, Türkiye'nin Balkanlar'daki tarihi açısından da çok önemli fırsatlar sunan bir şehir. Göç ve dil ilişkisi konuşulurken, genellikle hep göçmenin yaşadığı zorluklar, dilini koruması noktasında karşılaştığı tehditler, dilin değişimi gibi birlikte konuşulan meseleler... Ancak bizim meselemiz bu konunun sadece olumsuz gündemle konuşulmaması gerektiğini de gösteren bir meseledir. Bu toplantının yapılmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, toplantıya katılan akademisyen dostlarımıza ve bu toplantıyı gerçekleştirmemize imkan sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne, Konya’daki üniversitelerimize, Sosyal İnovasyon Ajansı’na, emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”





“KOMEK’LE ANADOLU’NUN İLİM, İRFAN VE SANAT GELENEĞİNİ BALKANLARA TAŞIMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve Türkiye'nin son yıllarda artan siyasi, ekonomik ve insani gücüyle, Türkçe ve Türk kültürüne ilginin hızla arttığını belirtti.





Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2007’den bu yana Balkanlarda faaliyet gösteren KOMEK kurslarıyla gönül bağlarını güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Uzbaş, “Bugüne kadar 15 bine yakın kişiye eğitim imkanı sunarak Anadolu’nun ilim, irfan ve sanat geleneğini Balkanlara taşımaya çalıştık. 2025 yılı itibariyle ise Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek’teki kurslarımızda eğitimlerimizi sürdürüyor, Türkçe’nin bir sevgi dili olarak yaşatılmasına katkı sunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.





Daha sonra geçilen "Balkanlar'da Göçün İzleri" başlıklı panelin oturumunda, Türkiye Maarif Vakfı Başkanvekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Mustafa İsen, şair ve yazar Leyla Şerif Emin ve gazeteci yazar Mehmet Türker konuştu.





Programa, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Kızılay Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, TİMAV Genel Başkanı Sami Bayrakçı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“BALKANLARDA GÖÇ VE GÖÇÜN İZLERİ” TEMASIYLA 7 KASIM TARİHİNE KADAR DEVAM ETTİ

Çeşitli panellerle 7 Kasım'a Selçuklu Kongre Merkezi’nde devam eden 4. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu, Balkanlarda Türkçe öğretimi ve Türkoloji faaliyetleri başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında Balkanlara yönelik çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek; kültürel bağlamda ortaya konulan eserleri, çalışmaları ve etkileşimleri tespit etmek ve yapılan araştırmaları değerlendirerek kamuoyunun istifadesine sunmak amacıyla düzenleniyor.



