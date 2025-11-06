Vatandaşları tedirgin eden rapor yayımlandı: Rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2025'in kayıtlardaki en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olacağını bildirerek, 2025'te de olağanüstü sıcaklık eğilimlerinin devam ettiğinin altını çizdi.
WMO, Brezilya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında "2025 Küresel İklim Güncellemesi" başlıklı raporunu yayımladı.
Antarktika deniz buzunun kapladığı alanın yıl boyunca ortalamanın oldukça altında seyrettiğine işaret edilen raporda, doğal etkenlerden kaynaklanan küçük ve geçici bir aksamaya rağmen uzun vadeli deniz seviyesi yükselme eğiliminin devam ettiği aktarıldı.
Aşırı iklim olayları, ekonomik kalkınmayı önlüyor
Raporda, "Ağustos 2025'e kadar yaşanan aşırı hava ve iklim olayları, yaşamlar, geçim kaynakları ve gıda sistemleri üzerinde domino etkisi yarattı. Bu durum, birçok bölgede yerinden edilmelere yol açarak sürdürülebilir kalkınmayı ve ekonomik ilerlemeyi önledi." ifadeleri kullanıldı.
Raporda, ülkelerin yüzde 40'ında hala çoklu afet erken uyarı sistemlerinin bulunmadığı vurgulanarak, bu kalan boşlukları kapatmak için acil eylem gerektiği ifade edildi.
İklimle ilgili etkenlerin yenilenebilir enerji arz ve talebini şekillendirdiğine değinilen raporda, güvenilir ve esnek temiz enerji sistemleri kurmak için bu etkileri öngörmenin büyük önem taşıdığı belirtildi.
Bilimle küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat dereceyle sınırlamak hala mümkün
Saulo, bilimin, yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceye düşürmenin hala mümkün ve gerekli olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.