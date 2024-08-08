Oğlunun acısına kalbi dayanmadı: Şehit annesi kalp krizi geçirdi

Oğlunun şehit haberini alan anne Bahriye Kaygusuz evinde taziyeleri kabul ederken aniden rahatsızlandı. Çiçekdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaygusuz, burada yapılan müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorların ilk muayene ve kontrollerinde, kalp krizi geçirdiği belirlenen anne Bahriye Kaygusuz, Kalp ve Damar Servisi'nde yoğun bakıma alındı. Kaygusuz burada yapılan anjiyo operasyonunun ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.