Omurgayı Türk şirketleri oluşturacak

Ankaralılar 'NATO' tatilinde

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi nedeniyle uygulanan trafik tedbirleri, başkent çıkışlı otobüs seferlerine olan talebe yansıdı. Tatil ve memleket ziyaretini planlayan çok sayıda Ankaralı, yol kapanmaları ve ulaşım yoğunluğunu dikkate alarak seyahatini erkene çekti. En fazla hareketlilik Ankara-İzmir ve Ankara-Antalya hatlarında yaşandı.