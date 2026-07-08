Omurgayı Türk şirketleri oluşturacak
04:00, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 04:02, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Haluk Görgün.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN, ROKETSAN, STM ve TÜBİTAK’ın yüklenicileri arasında yer alacağı projelerin, NATO’nun caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Savunma Sanayii Forumu’nda ittifakın gelecekteki kabiliyetlerine yönelik kritik anlaşmaların imzalandığını açıkladı. Anlaşmalar; vurucu güç kabiliyetleri, bütünleşik hava ve füze savunması, uzay ve gözetleme, kritik ham maddeler ile insansız hava aracı üstünlüğü alanlarını kapsıyor. Görgün, ASELSAN, ROKETSAN, STM ve TÜBİTAK’ın yüklenicileri arasında yer alacağı projelerin, önümüzdeki yıllarda NATO’nun caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacağını belirtti.
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Başlıklar :NATOSavunma sanayiDiplomasi
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