Otomobil kurtarıcıya çarptı: Feci kazada dört kişi öldü

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, otomobil sürücüsü Cengiz Çaça ile birlikte aynı araçta bulunan Ahmet Baştaş, Melek Baştaş ile Doğan Bağdur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza yapan araçlar kaldırıldıktan sonra yol yeninden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.