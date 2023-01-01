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Otomobil kurtarıcıya çarptı: Feci kazada dört kişi öldü

Şanlıurfa’da otomobilin kurtarıcıya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

22:36 . 20/01/2023 Cuma
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Şanlıurfa

Şanlıurfa

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu gişeleri çıkışında yaşandı. Gaziantep’ten Mardin’e giden Cengiz Çaça’nın kullandığı 34 SG 5797 plakalı otomobil, bariyerlerden açılan güvenlik geçidinden geçmeye çalışan Muzaffer U.'nun kullandığı 06 DS 8647 plakalı kurtarıcıya arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, otomobil sürücüsü Cengiz Çaça ile birlikte aynı araçta bulunan Ahmet Baştaş, Melek Baştaş ile Doğan Bağdur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza yapan araçlar kaldırıldıktan sonra yol yeninden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



#Gaziantep
#Şanlıurfa
#Kaza
1 saat önce
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Otomobil kurtarıcıya çarptı: Feci kazada dört kişi öldü
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