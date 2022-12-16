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KIRŞEHİR

PKK kamplarında silahlı eğitim alan terörist Kırşehir’de yakalandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK /KCK/YPG/PYD terör örgütü kamplarında silahlı eğitim alan M.H.'yi Kırşehir’de düzenlenen operasyonla yakaladı.

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Haber Merkezi Diğer
PKK kamplarında silahlı eğitim alan terörist Kırşehir’de yakalandı
Terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK /KCK/YPG/PYD terör örgütü kamplarında silahlı eğitim alan yabancı uyruklu şahıs, Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK /KCK/YPG/PYD terör örgütü kamplarında silahlı eğitim alan M.H.’nin Kırşehir’de olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda şahsın Akpınar ilçesinde ilçesinde olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, M.H.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan M.H., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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