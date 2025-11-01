Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
POS tefecilerine operasyon

POS tefecilerine operasyon

Burak Doğan
04:001/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul’da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği yoluyla elde edilen gelirleri akladıkları iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atandı. Şirketin yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konulurken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para AŞ’nin faaliyetlerini durdurdu. Şirketin, ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet’ ettiği, pos tefeciliği suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği ifade edilen açıklamada, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtildi.

Ozan Özerk

SİGORTA ŞİRKETİ ÜZERİNDEN PARA AKLADILAR

Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulandı.

402 MİLYON LİRALIK VARLIĞA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında yürütülen mali analizler sonucu, suçtan elde edildiği ileri sürülen 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç yaklaşık 402 milyon tutarındaki mal varlıklarına el konuldu. Şüpheli 10 kişinin sorgusu sürüyor.





#Operasyon
#POS cihazı
#Suç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KİRA ZAMMI KASIM 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE ortalaması değişiyor mu? İşte beklenen oranlar ve örnek hesaplama