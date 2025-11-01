POS tefecilerine operasyon

Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para AŞ’nin faaliyetlerini durdurdu. Şirketin, ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet’ ettiği, pos tefeciliği suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği ifade edilen açıklamada, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtildi.

Ozan Özerk

SİGORTA ŞİRKETİ ÜZERİNDEN PARA AKLADILAR

Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulandı.

402 MİLYON LİRALIK VARLIĞA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında yürütülen mali analizler sonucu, suçtan elde edildiği ileri sürülen 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç yaklaşık 402 milyon tutarındaki mal varlıklarına el konuldu. Şüpheli 10 kişinin sorgusu sürüyor.















