İzmir'de kaçakçılara operasyon

23:1831/10/2025, Cuma
AA
Operasyon sonucu birçok kaçak ürün ele geçirildi.
Operasyon sonucu birçok kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir'de kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu dört kişi yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde düzenlenen kaçak tütün operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Söz konusu adresteki aramada 11 kilo 294 gram kıyılmış tütün ve 5 bin 160 paket doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Operasyonda G.S. (33), F.B. (51) ve G.Ç. (45) yakalandı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise ilçede faaliyet gösteren R.E'ye ait tekel bayisine ve ikamete operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada 500 farklı markalarda kaçak sigara, 346 dolu sigara paketi, 74 elektronik sigara, 582 doldurulmuş tek dal sigara, 51 puro ve 36 makaron ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli R.E. hakkında adli işlem başlatıldı.



#İzmir
#kaçakçılık
#operasyon
#Tütün
YASAL UYARI

