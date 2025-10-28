Yeni Şafak
Taksi sürücüsüne darp: O anlar araç kamerasına yansıdı

23:5228/10/2025, Salı
IHA
Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'de emekli polis olduğu öğrenilen taksi sürücüsünün saldırgan tarafından darbedildi. Saldırganı ikna etmek için çabalayan taksi sürücüsü aracından indi. Saldırganı ateş ederek uzaklaştırdığı öğrenilen taksi sürücüsüne saldırı anı araç kamerasına yansıdı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde emekli polis olduğu öğrenilen taksi sürücüsünün saldırgan tarafından darp edildi. Saldırganı ateş ederek uzaklaştırdığı öğrenilen taksi sürücüsüne saldırı anı kamera tarafından görüntülendi.

Olay, 27 Ekim günü saat 23.35 sıralarında Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru olduğu öğrenilen taksi şoförü Ü.Ü. (53) seyir halindeyken, H.H. (22) isimli şahıs durdurduğu araca bindi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.H., sürücüye tokat ve yumruk attı. Saldırganı ikna etmek için çabalayan taksi sürücüsü aracından indi. Bu esnada peşinden gelen H.H.’yi uzaklaştırmak isteyen Ü.Ü.’nün tabancayla havaya ateş ederek saldırganı uzaklaştırdığı, saldırganın ise taksiye zarar verdiği öğrenildi. Saldırı anı taksinin araç içi kamerası tarafından görüntülendi. Kavgayı ayırmaya çalışan A.D. (37) isimli şahsın da olaya karıştığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden Ü.Ü. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#İzmir
#Taksi
#Saldırı
#Darp
