Polis memurunun arama yapılan evde silahla yaralandığı olayda 1 tutuklama

15:0928/10/2025, Salı
DHA
Kurşunlar polis memurunun sağ bacağına, dizine ve kalçasına isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
İzmir'in Konak ilçesinde arama yapmak için gittikleri evde açılan ateş sonucu polis memuru A.C.Ş.'nin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 25 Ekim'de saat 00.30 sıralarında Konak ilçesi 845 Sokak'ta meydana geldi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir eve gitti. Evde arama yapmak isteyen polis ekipleri ile şüpheliler arasında arbede çıktı. Bu sırada şüphelilerden biri, polis memuru A.C.Ş. tabancayla ateş etti. Kurşunlar polis memurunun sağ bacağına, dizine ve kalçasına isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerden 20 suç kaydı bulunan H.E. (38) ile 4 suç kaydı olan M.E. (31) olay yerinde gözaltına alınırken, 9 ayrı suç kaydı bulunan İ.A. (25) kaçtı. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.


YARALI POLİS TABURCU OLDU


Olay ile ilgili soruşturma sürerken, şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.E. tutuklanırken, M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçan İ.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Öte yandan yaralanan polis memuru A.C.Ş. tedavisinin ardından taburcu oldu.




