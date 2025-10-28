Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde depremin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor. Yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin artçıları büyük panik yaşatırken bu sabah 4,6, 4,0, 4,8 büyüklüğünde 3 büyük deprem daha meydana geldi. Meydana gelen sarsıntılar İstanbul, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Manisa ve İzmir'de de hissedildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini söyledi.
Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası sürüyor. Son 1 saatte İstanbul, Balıkesir, Bursa, Eskişehir ve İzmir'de hissedilen 3 büyük deprem daha meydana geldi. AFAD sarsıntıların büyüklüğünü 4,6, 4,0, 4,8 olarak açıkladı.
Manisa'da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini söyledi. Vali Özkan, yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelindeki 26 evde hafif hasar tespit edildiğini, taramaların sürdüğünü söyledi. Deprem anındaki panik nedeniyle yaralanan 40 kişinin hastanelere başvurduğunu ifade eden Vali Özkan, 39 kişinin taburcu edildiğini kaydetti. Özkan, Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde eğitime bugün 1 günlük süreyle ara verildiğini belirtti.
Deprem çevre illerden de hissedildi
Yıkılan binalar var
Bakan Yerlikaya, depremin ardından can kaybının olmadığını, kullanılmayan 3 binanın ve 1 dükkanın yıkıldığını açıkladı. Balıkesir'de okullar tedbir amaçlı tatil edildi.