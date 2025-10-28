Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir'de korkutan deprem: Valilik duyurdu bir ilde daha okullar tatil edildi

Balıkesir'de korkutan deprem: Valilik duyurdu bir ilde daha okullar tatil edildi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:1628/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Balıkesir'de korkutan deprem
Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde depremin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor. Yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin artçıları büyük panik yaşatırken bu sabah 4,6, 4,0, 4,8 büyüklüğünde 3 büyük deprem daha meydana geldi. Meydana gelen sarsıntılar İstanbul, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Manisa ve İzmir'de de hissedildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini söyledi.

Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası sürüyor. Son 1 saatte İstanbul, Balıkesir, Bursa, Eskişehir ve İzmir'de hissedilen 3 büyük deprem daha meydana geldi. AFAD sarsıntıların büyüklüğünü 4,6, 4,0, 4,8 olarak açıkladı.

Manisa'da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini söyledi. Vali Özkan, yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelindeki 26 evde hafif hasar tespit edildiğini, taramaların sürdüğünü söyledi. Deprem anındaki panik nedeniyle yaralanan 40 kişinin hastanelere başvurduğunu ifade eden Vali Özkan, 39 kişinin taburcu edildiğini kaydetti. Özkan, Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde eğitime bugün 1 günlük süreyle ara verildiğini belirtti.


Eğitime 1 gün ara verildi

Deprem çevre illerden de hissedildi

AFAD tarafından kaydedilen güncel verilere göre Balıkesir Sındırgı'da saat 10.10'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.22 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem, Bursa ve İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.
YouTube
Balıkesir'de korkutan deprem: Valilik duyurdu bir ilde daha okullar tatil edildi
Gündem
28 Ekim, Salı

Yıkılan binalar var

Bakan Yerlikaya, depremin ardından can kaybının olmadığını, kullanılmayan 3 binanın ve 1 dükkanın yıkıldığını açıkladı. Balıkesir'de okullar tedbir amaçlı tatil edildi.

İşte meydana gelen son depremler listesi

#AFAD
#deprem
#Balıkesir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB tatil tarihlerini duyurdu: Öğrenci ve veliler dikkat! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar...