Sındırgı'da son 3 ayda 16 bini aşkın deprem meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 74'ü 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 16 bin 216 sarsıntı kaydedildi.





AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Simav Fay Zonu üzerinde 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelen Sındırgı'da, sismik hareketlilik aralıksız devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 10 Ağustos'taki ilk büyük depremin ardından bölgede 16 bin 216 sarsıntı kaydedildi. 27 Ekim'de 6,1 büyüklüğünde bir depremin daha gerçekleştiği ilçede, 10 Ağustos'tan bugüne kadar 4 ve üzeri büyüklükte 74 sarsıntı ölçüldü.





Yüzlerce deprem 3 büyüklüğünün üzerinde ölçülürken, binlerce küçük ölçekli sarsıntı da hassas cihazlarla tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, bölgede hem tektonik hareketlere hem de magma sokulumlarına bağlı karmaşık bir sismik süreç yaşandığı değerlendiriliyor. Bu nedenle Sındırgı'daki depremler, hem derin hem de yüzeye yakın odaklarda meydana gelen hibrit özellikli sarsıntılar olarak nitelendiriliyor.

İlk depremde yerin altında yaklaşık 15 kilometrelik, ikinci depremde ise benzer uzunlukta bir kırılma meydana geldiği, toplamda 30 kilometreyi bulan bir kırık hattı oluştuğu tespit edildi. Bu süreçte bazı bölgelerde 5 ila 10 santimetre arasında çökmeler meydana geldiği değerlendiriliyor.

Öte yandan sarsıntıların merkez üssü Sındırgı ilçe merkezi ve çevre mahalleler olurken, depremler Balıkesir'in yanı sıra İstanbul başta olmak üzere Manisa, İzmir, Bursa, Kütahya, Çanakkale ve Yalova illerinde de hissedildi.

Özellikle Ege Bölgesi'nin kuzey hattı ile Marmara kıyılarında yaşayanlar, gece saatlerinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle zaman zaman evlerinden dışarı çıktı.















