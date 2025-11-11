Balıkesir'de üst üste depremler meydana geliyor. Balıkesir'de meydana gelen depremler İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Sındırgı merkezli meydana gelen üst üste depremlerin arından son depremler listesi ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntılara ilişkin detayları anbean paylaşıyor. Sındırgı merkezli yaşanan depremler Balıkesir çevre illerinde de hissediliyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte 11 Kasım AFAD ve Kandilli bugün son yaşanan depremler listesi.
Marmara Denizi ve çevresinde yaşanan sarsıntılar, megakent İstanbul’da araştırılıyor. Konuyla ilgili gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne dönerken İstanbul'da deprem mi oldu sorusuna yanıt aranıyor. Eskişehir, İzmir ve Balıkesir deprem haberleri de sosyal medyada paylaşılırken son depremler merak konusu oldu.
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.02'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
11 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-11-11 13:40:27 39.22667 28.17167 7.84 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 13:26:11 39.22667 28.13778 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 13:25:04 39.2825 28.13583 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 13:22:11 39.20861 28.16861 5.35 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 13:21:10 39.24056 28.17667 9.55 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 13:18:40 39.23861 28.15444 8.22 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 13:16:38 39.22778 28.16222 6.51 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 13:15:27 39.22 28.14417 5.12 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 13:12:44 39.21861 28.17083 6.11 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 13:09:47 39.21 28.155 4.01 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 13:05:13 39.23361 28.15333 5.77 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 13:04:30 39.15472 28.05111 7.0 ML 1.0 Akhisar (Manisa)
2025-11-11 12:44:03 39.25639 28.1475 6.85 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 12:43:52 40.73222 27.37472 7.08 ML 1.6 Marmara Denizi - [03.84 km] Şarköy (Tekirdağ)
2025-11-11 12:39:14 40.97667 30.41194 6.14 ML 1.4 Söğütlü (Sakarya)
2025-11-11 12:38:36 39.16778 28.30389 5.65 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 12:29:18 39.23444 28.13861 5.05 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 12:28:28 39.21917 28.18889 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 12:25:20 38.13806 36.60167 7.38 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-11-11 12:22:44 38.19056 32.87389 4.4 ML 1.1 Altınekin (Konya)
2025-11-11 12:21:35 39.20194 28.18361 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 12:20:25 39.22639 28.18722 5.48 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 12:17:32 39.24722 28.1625 6.25 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 12:16:51 39.20694 28.13333 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 12:15:26 37.65861 35.46722 7.0 ML 1.2 Aladağ (Adana)
2025-11-11 12:13:47 39.2225 28.16472 6.41 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 12:10:04 39.21806 28.15472 4.6 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 12:09:23 38.1425 36.60722 7.01 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-11-11 12:07:08 39.23556 28.15111 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 11:59:03 38.62 39.34417 6.64 ML 1.5 Merkez (Elazığ)
2025-11-11 11:58:02 39.23111 28.17806 5.66 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 11:55:28 39.19139 28.23167 8.65 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 11:49:27 39.12556 28.1425 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 11:48:20 39.24528 28.18861 7.58 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 11:46:18 39.25472 28.13361 6.75 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 11:41:11 39.20667 28.14333 4.35 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
Sındırgı'da son 3 ayda 16 bini aşkın deprem meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 74'ü 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 16 bin 216 sarsıntı kaydedildi.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Simav Fay Zonu üzerinde 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelen Sındırgı'da, sismik hareketlilik aralıksız devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 10 Ağustos'taki ilk büyük depremin ardından bölgede 16 bin 216 sarsıntı kaydedildi. 27 Ekim'de 6,1 büyüklüğünde bir depremin daha gerçekleştiği ilçede, 10 Ağustos'tan bugüne kadar 4 ve üzeri büyüklükte 74 sarsıntı ölçüldü.
Yüzlerce deprem 3 büyüklüğünün üzerinde ölçülürken, binlerce küçük ölçekli sarsıntı da hassas cihazlarla tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, bölgede hem tektonik hareketlere hem de magma sokulumlarına bağlı karmaşık bir sismik süreç yaşandığı değerlendiriliyor. Bu nedenle Sındırgı'daki depremler, hem derin hem de yüzeye yakın odaklarda meydana gelen hibrit özellikli sarsıntılar olarak nitelendiriliyor.
İlk depremde yerin altında yaklaşık 15 kilometrelik, ikinci depremde ise benzer uzunlukta bir kırılma meydana geldiği, toplamda 30 kilometreyi bulan bir kırık hattı oluştuğu tespit edildi. Bu süreçte bazı bölgelerde 5 ila 10 santimetre arasında çökmeler meydana geldiği değerlendiriliyor.
Öte yandan sarsıntıların merkez üssü Sındırgı ilçe merkezi ve çevre mahalleler olurken, depremler Balıkesir'in yanı sıra İstanbul başta olmak üzere Manisa, İzmir, Bursa, Kütahya, Çanakkale ve Yalova illerinde de hissedildi.
Özellikle Ege Bölgesi'nin kuzey hattı ile Marmara kıyılarında yaşayanlar, gece saatlerinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle zaman zaman evlerinden dışarı çıktı.