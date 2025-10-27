Balıkesir deprem haritası güncellendi: Hangi ilçeler fay hattı üzerinde? İşte riskli ve güvenli ilçelerin listesi





Balıkesir’den hangi fay hatları geçiyor?





Balıkesir, jeolojik olarak aktif bir bölgede bulunuyor. Edremit Körfezi’nden başlayarak İvrindi ve Balya yönüne uzanan Havran-Balya-Balıkesir fay hattı, ilin ana kırık zonunu oluşturuyor. Bunun yanı sıra Balıkesir Fayı-Gökçeyaçı Segmenti ve Balıkesir Fayı-Kepsut Segmenti de kent merkezine oldukça yakın seyrediyor.





Uzmanlara göre bu hatlar, geçmişte 6 ve üzeri büyüklükte depremler üretmiş olup gelecekte de benzer büyüklükte sarsıntıların yaşanma olasılığı bulunuyor.



