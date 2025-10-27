Balıkesir deprem haritası güncellendi: Hangi ilçeler fay hattı üzerinde? İşte riskli ve güvenli ilçelerin listesi

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. MTA diri fay haritasına göre Balıkesir, Havran–Balya–Sındırgı fay hattı üzerinde bulunuyor. Uzmanlar, Kepsut, Bigadiç ve Dursunbey’in en riskli ilçeler arasında olduğunu belirtiyor. İşte Balıkesir'deki fay hatları, en riskli ve güvenli bölgeler...
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Marmara ve Ege bölgesini salladı. AFAD verilerine göre yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale’den de hissedildi. Uzmanlar, Balıkesir’in aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, özellikle Sındırgı, Kepsut, Bigadiç, Dursunbey, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün güncel diri fay haritasına göre, Balıkesir Havran-Balya-Sındırgı Fay Zonu kenti doğrudan etkileyen en aktif hatlardan biri. Balıkesir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) verileri, zemini zayıf ve sıvılaşma riski yüksek bölgelerin olası büyük bir depremde ağır hasar görebileceğini ortaya koyuyor.
Balıkesir Sındırgı depremi sonrası gözler fay hatlarına çevrildi
Balıkesir ve çevresi, son haftalarda yaşanan depremler nedeniyle yeniden gündemde. Sındırgı merkezli sarsıntılar sonrası vatandaşlar, “Balıkesir’den fay hattı geçiyor mu?” sorusuna yanıt arıyor. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı güncel diri fay haritası, ilin deprem riski açısından Türkiye’nin birinci derece bölgeleri arasında yer aldığını gösteriyor.
Balıkesir’den hangi fay hatları geçiyor?
Balıkesir, jeolojik olarak aktif bir bölgede bulunuyor. Edremit Körfezi’nden başlayarak İvrindi ve Balya yönüne uzanan Havran-Balya-Balıkesir fay hattı, ilin ana kırık zonunu oluşturuyor. Bunun yanı sıra Balıkesir Fayı-Gökçeyaçı Segmenti ve Balıkesir Fayı-Kepsut Segmenti de kent merkezine oldukça yakın seyrediyor.
Uzmanlara göre bu hatlar, geçmişte 6 ve üzeri büyüklükte depremler üretmiş olup gelecekte de benzer büyüklükte sarsıntıların yaşanma olasılığı bulunuyor.
Deprem riski yüksek ilçeler
Balıkesir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) verilerine göre; Karesi, Altıeylül, Kepsut, Sındırgı, İvrindi, Susurluk, Bigadiç, Dursunbey ve Edremit ilçeleri, aktif fay hatlarına en yakın yerleşim yerleri arasında bulunuyor.
Jeoloji uzmanları, bu bölgelerde yüzey faylanması, sıvılaşma ve zemin büyütmesi tehlikesine dikkat çekiyor. Özellikle Altıeylül ve Karesi ilçelerinin güney kesimleri, eğimin yüksek olduğu alanlarda kütle hareketi riski barındırıyor.
Depreme göre en güvenli bölgeler
Jeoloji mühendislerine göre Balıkesir merkezde zemini nispeten sağlam olan ve deprem riskinin daha düşük olduğu mahalleler Aygören, Karaoğlan, Hacı İsmail, Gaziosmanpaşa, Yıldız ve Sütlüce olarak öne çıkıyor.
Bu bölgeler, kayalık zemin yapısı ve düşük sıvılaşma riski nedeniyle olası bir depremde daha az hasar görmesi beklenen alanlar arasında.
Zemin riski taşıyan yerleşimler
MTA diri fay haritasında zemin dayanımı düşük ve yerleşim riski yüksek olarak gösterilen bölgeler arasında Çayırhisar, Plevne, Bahçelievler, Gündoğan, Halalca, Yakupköy, Balıklı, Çandır, Hotaşlar, Mahmudiye, Aslıhan, Ovaköy, Kepsut, Nusret, Kocaavşar, Gökçeyazı ve İvrindi yer alıyor.
Bu bölgelerde zeminin oturma ve taşıma gücü kaybı yaşaması, olası bir depremde yapı hasarlarını artırabilecek faktörler arasında bulunuyor.
Fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
Vatandaşlar, evlerinin veya mahallelerinin fay hattına yakın olup olmadığını MTA Yerbilimleri Harita Portalı üzerinden sorgulayabiliyor. https://yerbilimleri.mta.gov.tr adresinden “Diri Fay Haritası” sekmesine girilerek Balıkesir ve çevresindeki aktif fay zonları, güncel veri tabanından incelenebiliyor.
Fay hattı sorgulama için tıklayınız