Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanıyor. İlçede saat 10.54'te 4,8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu. Bu deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi. Peki, Balıkesir'de yaşanan 6.1'lik depremin ardından kaç artçı deprem meydana geldi? İşte 28 Ekim son yaşanan AFAD, Kandilli artçı depremlerin listesi.
Balıkesir'de kaç artçı deprem oldu?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dünden bu yana 4 ve üzeri büyüklükte toplam 12 artçı deprem yaşandığını belirtti. Yerlikaya, son 13 saatte 330'dan fazla artçı sarsıntı yaşandığını ifade etti.
Balıkesir'de deprem!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından dün gece (27 Ekim) de 6.1 büyülüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, İstanbul, Bursa ve diğer çevre illerden de hissedildi.
BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
Artçı depremler sabaha kadar sürdü. Sındırgı, saat 02.30'da bu kez 4,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Sabah saat 08.44'te ise 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bölgede irili ufaklı artçılar sürerken saat 10.10'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu sarsıntı İzmir ve Bursa gibi çevre şehirlerden de hissedildi.
Saat 10.10'daki depremden altı dakika sonra 10.16'da bu sefer 4 büyüklüğünde bir artçı daha kaydedildi.
4,8'LİK DEPREM İSTANBUL VE İZMİR'DEN DE HİSSEDİLDİ
Sındırgı'da sarsıntılar sürerken saat 10.54'te bu kez 4,8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.
Bu deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi.
Sarsıntı kısa süreli panik yarattı.
ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?
Artçı sarsıntıların devam edeceğini ve en güvenli yerlerin sağlam binaların içi olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Sokaklar daha tehlikeli." dedi.
Ersoy, "Sabaha kadar olan süreç biraz sık depremlerin yaşandığı bir dönemdir. Ama ondan sonraki günlerde ilk hafta yine depremler olacaktır. Şimdi sabaha kadar 4-3-2 şiddetli sürekli olacaktır bu çok normal. Yaşanan güçlü bir deprem, zayıf bir deprem değil." diye konuştu.
SON YAŞANAN ARTÇI DEPREMLER LİSTESİ
ARTÇI DEPREM NE DEMEK?
Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.