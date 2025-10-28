BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR





Artçı depremler sabaha kadar sürdü. Sındırgı, saat 02.30'da bu kez 4,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Sabah saat 08.44'te ise 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bölgede irili ufaklı artçılar sürerken saat 10.10'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu sarsıntı İzmir ve Bursa gibi çevre şehirlerden de hissedildi.

Saat 10.10'daki depremden altı dakika sonra 10.16'da bu sefer 4 büyüklüğünde bir artçı daha kaydedildi.











