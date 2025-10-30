Yeni Şafak
Uydu anteni takarken çatıdan düşüp hayatını kaybetti

23:1530/10/2025, Perşembe
IHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İzmir'de bir uydu tamircisi, internet üzerinden aldığı sipariş üzerine uydu anteni takmak için adrese gitti. Anten takarken dengesini kaybeden tamirci çatıdan apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

İzmir’de bir apartmana uydu anteni takmak için giden tamirci, çatıdan apartman boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.15 sıralarında Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uydu tamircisi Şerif Ahmet Çiçek (42), internet üzerinden aldığı sipariş üzerine uydu anteni takmak için adrese gitti. Uydu antenini taktırmak için Çiçek’i çağıran apartman sakini K.N., kablo sarkıtmak amacıyla çatıya çıkan tamirciden bir süre haber alamaması üzerine kontrol etmek için çatıya çıktı. K.N., burada eternet cihazının kırıldığını ve bir adet ayakkabı gördüğünü fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman boşluğunu kontrol eden ekipler, Şerif Ahmet Çiçek’in yüzüstü şekilde hareketsiz yattığını tespit etti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çiçek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#İzmir
#Konak
#Anten
#Uydu
