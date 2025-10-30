Uydu anteni takarken çatıdan düşüp hayatını kaybetti

Olay, saat 19.15 sıralarında Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uydu tamircisi Şerif Ahmet Çiçek (42), internet üzerinden aldığı sipariş üzerine uydu anteni takmak için adrese gitti. Uydu antenini taktırmak için Çiçek’i çağıran apartman sakini K.N., kablo sarkıtmak amacıyla çatıya çıkan tamirciden bir süre haber alamaması üzerine kontrol etmek için çatıya çıktı. K.N., burada eternet cihazının kırıldığını ve bir adet ayakkabı gördüğünü fark etti.