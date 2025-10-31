Yeni Şafak
Ev ve depoya operasyon: 30 ton sahte deterjan ele geçirildi

23:3631/10/2025, Cuma
AA
Operasyonda iki kişi gözaltına aldı.
Aydın'da bir ev ve depoya düzenlenen operasyon sonucu 30 ton sahte toz deterjan, ambalaj paketleri, dijital terazi ve pres makinesi ele geçirildi.

Aydını'n Kuyucak ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 ton sahte deterjan ele geçirildi, 2 kişi gözaltına aldı.

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ev ve depoya operasyon yaptı.

Operasyonda 30 ton sahte toz deterjan, ambalaj paketleri, dijital terazi ve pres makinesi ele geçirildi.

Suça ilişkin gözaltına alınan Y.K. (32) ve M.B. (43) İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



