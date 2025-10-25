Yeni Şafak
Aydın
Kuruyan çam ağacı ağırlığa dayanamayarak yola devrildi

13:3625/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Aydın’ın Efeler ilçesinde kaldırım kenarında bulunan ve zamanla kuruyan çam ağacı bir anda yola devrildi. Büyük bir gürültü ile devrilen ağaç korkuya sebep olurken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağacın devrilen dalları sebebiyle yol, trafiğe kapanırken, trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Trafik bir süre tek şeritten devam ettirilirken, devrilen ağaç, bölgeye sevk edilen belediye ekiplerince temizlenerek kaldırıldı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Yetkililere seslenen bölge sakinleri ise ilçe genelinde bulunan birçok eski çam ağacının dallarının devrildiğini belirterek herhangi bir yaralanmanın önüne geçilmesi için ağaçların bakımlarının yapılması ve budanmasını istedi.









