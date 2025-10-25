Kuruyan çam ağacı ağırlığa dayanamayarak yola devrildi

Trafik bir süre tek şeritten devam ettirilirken, devrilen ağaç, bölgeye sevk edilen belediye ekiplerince temizlenerek kaldırıldı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Yetkililere seslenen bölge sakinleri ise ilçe genelinde bulunan birçok eski çam ağacının dallarının devrildiğini belirterek herhangi bir yaralanmanın önüne geçilmesi için ağaçların bakımlarının yapılması ve budanmasını istedi.































